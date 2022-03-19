Дмитрий Медведев: уходящие из России компании «тихо сообщают» о желании вернуться
- РИА Новости
«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — написал он в Telegram.
Медведев подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».
«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся», — отметил он.
«Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен. Нам надо развивать своё производство там, где мы ещё не сделали этого», — сказал заместитель председателя Совбеза.
Он назвал эту задачу сложной, особенно в нынешних условиях, «но выполнимой».
«Тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы», — подытожил Медведев.
Ранее председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.
Он добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.