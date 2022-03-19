Дмитрий Медведев: уходящие из России компании «тихо сообщают» о желании вернуться

Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен, отметил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с нашего рынка, с самого начала думали только о возврате, благоразумно сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты, совершая иные платежи в бюджет. Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — написал он в Telegram.

Медведев подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».

«Сами же компании тихо нам сообщают что-то типа «мы очень хотим вернуться, но боимся», — отметил он.

«Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен. Нам надо развивать своё производство там, где мы ещё не сделали этого», — сказал заместитель председателя Совбеза.

Он назвал эту задачу сложной, особенно в нынешних условиях, «но выполнимой».

«Тем более что солидарность и взаимовыручка всегда помогали нам в трудные годы», — подытожил Медведев.

Ранее председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

Он добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.