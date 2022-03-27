Минобороны Турции выясняет принадлежность обнаруженной в Босфоре мины

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Министр обороны Турции Хулуси Акар в эфире CNN Türk сообщил, что военные изучают обнаруженную в Босфоре мину, чтобы установить её принадлежность.
Минобороны Турции выясняет принадлежность обнаруженной в Босфоре мины
  • globallookpress.com

«Нам поступала различная информация из России и с Украины. Поступала информация, что в этом районе могут быть дрейфующие мины. На дежурство заступили наши тральщики. Мина оказалась старого образца. Её изучают, чтобы понять, кому она принадлежит», — цитирует министра ТАСС.

В настоящее время нет каких-либо помех для движения в Босфоре, отметил Акар.

Ранее ФСБ России предупредила, что установленные украинскими ВМС якорные мины из-за обрыва тросов могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна.

При этом якорные мины были произведены ещё в первой половине XX века, в условиях шторма они отрываются от тросов и свободно дрейфуют в западной части Чёрного моря.

В Министерстве обороны России накануне предупредили, что дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии — через десять суток.

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