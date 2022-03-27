Посол Андреев рассказал о намерении Польши отправить миротворцев НАТО на Украину

Российский посол в Польше Сергей Андреев в эфире программы «Соловьёв LIVE» заявил, что власти Польши не исключают идеи отправки миротворческой миссии НАТО на Украину.

«Польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи (направления миротворцев НАТО на Украину. — RT) не отказываются», — цитирует Андреева РИА Новости.

Дипломат напомнил, что США и НАТО отказались от рассмотрения идеи миротворческой операции на Украине.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.