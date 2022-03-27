Посол Андреев рассказал о намерении Польши отправить миротворцев НАТО на Украину
«Польские официальные лица говорят, что от дальнейшей разработки этой идеи (направления миротворцев НАТО на Украину. — RT) не отказываются», — цитирует Андреева РИА Новости.
Дипломат напомнил, что США и НАТО отказались от рассмотрения идеи миротворческой операции на Украине.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил направить на Украину «гуманитарную миссию» НАТО или другой организации.
Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину миротворческую миссию НАТО. При этом он уточнил, что миссия альянса в случае отправки на Украину «не будет безоружной».
В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что, если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса.