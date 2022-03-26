Байден заявил, что россияне не являются врагами США

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Американский лидер Джо Байден в ходе пресс-конференции в Польше заявил, что россияне не являются врагами США.
Байден заявил, что россияне не являются врагами США
  • AP

«Я всегда говорил прямо и честно вам, людям России. Позвольте мне сказать это, если вы можете слушать: вы, люди России, нам не враги», — приводит его РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что санкции Соединённых Штатов направлены против простых граждан страны.

10 марта председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединённых Штатах Елена Брэнсон заявила, что уровень русофобии в США пока только нарастает.

9 марта российское посольство в Вашингтоне призвало американские власти прекратить гонения на россиян.

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