В МИД России предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на враждебные шаги Вашингтона последует реакция со стороны России.
В МИД России предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона
  • РИА Новости

«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Захарова отметила, что представители США в последнее время пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.

«Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично», — заявила она.

23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

Он отметил, что отношения между Россией и США  находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.

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