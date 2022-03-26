В МИД России предупредили о реакции на враждебные шаги Вашингтона

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что на враждебные шаги Вашингтона последует реакция со стороны России.

«Американцам давно пора усвоить, что на каждый враждебный шаг обязательно последует реакция, в любом случае для них болезненная», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Захарова отметила, что представители США в последнее время пытаются снять с себя ответственность за близкое к полному разрыву состояние российско-американских отношений.

«Стрелки привычно переводятся ими на Россию, обвиняемую в «эскалации» на том основании, что мы не пропускаем удары и всегда отвечаем на враждебные выпады зеркально или асимметрично», — заявила она.

23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

Он отметил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.