Рябков: отношения России и США находятся на грани разрыва

Отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтоне, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат также призвал власти Соединённых Штатов остановиться в эскалации отношений с Россией.

По мнению Рябкова, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.