Рябков: отношения России и США находятся на грани разрыва
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«Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат также призвал власти Соединённых Штатов остановиться в эскалации отношений с Россией.
По мнению Рябкова, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.