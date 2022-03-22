Рябков: отношения России и США находятся на грани разрыва

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Отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтоне, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Рябков: отношения России и США находятся на грани разрыва
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«Вчера была передана нота протеста американскому послу, в которой отмечено, что происходящее поставило отношения на грань разрыва. Здесь нет ничего сверх того, что там было сказано. Я ещё раз подчёркиваю, что вопрос в той линии, которую выберут США», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат также призвал власти Соединённых Штатов остановиться в эскалации отношений с Россией.

По мнению Рябкова, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

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