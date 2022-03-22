Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией

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Замглавы МИД России Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.
Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Им просто нужно остановиться в своей эскалации... Если у них получится при этом какое-то позитивное воздействие оказать на Киев, в чём я не просто сомневаюсь, а уверен, что это не произойдёт, к сожалению, тогда вообще будет определённая перспектива для нормализации отношений», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, пока что наблюдается нисходящий тренд по вине Вашингтона в отношениях с Москвой, что российская сторона воспринимает с сожалением.

Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони ранее внесла на рассмотрение законопроект о запрете сотрудничества с работающими на территории России компаниями.

Президент США Джо Байден, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена являются личными оскорблениями.

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