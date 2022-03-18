Песков назвал слова Байдена в адрес Путина личными оскорблениями

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Слова президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина являются личными оскорблениями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал слова Байдена в адрес Путина личными оскорблениями
  • РИА Новости

«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», — сказал Песков.

По его словам, Байден позволяет себе подобные высказывания почти ежедневно.

Он добавил, что в Кремле не будут давать резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности.

Ранее Байден, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».

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