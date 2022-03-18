Песков назвал слова Байдена в адрес Путина личными оскорблениями
- РИА Новости
«Мы действительно слышим и видим заявления, которые фактически уже являются личными оскорблениями, в адрес президента Путина», — сказал Песков.
По его словам, Байден позволяет себе подобные высказывания почти ежедневно.
Он добавил, что в Кремле не будут давать резких оценок, чтобы не вызвать большей агрессивности.
Ранее Байден, выступая на обеде «друзей Ирландии», назвал главу российского государства Владимира Путина «кровавым диктатором» и «головорезом».