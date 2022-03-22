В конгрессе США предложили запретить вести дела с работающими в России компаниями

Председатель комитета по надзору и реформе конгресса США Кэролин Мэлони внесла на рассмотрение законопроект о запрете сотрудничества с работающими на территории России компаниями.

Она отметила, что в то время как многие компании «приняли правильное решение» о завершении или сокращении деятельности в России, некоторые воздержались от подобных мер.

«Поэтому сегодня я вношу этот осмысленный проект для поддержки усилий администрации Байдена и Харрис по изолированию России и обеспечению того, чтобы никакие деньги американских налогоплательщиков не шли на поддержку неоправданного вторжения имени Владимира Путина», — приводит РИА Новости текст заявления Мэлони.

Согласно законопроекту, запрещается вести дела с компаниями, которые «подрывают интересы безопасности США», продолжая работать в России. Кроме того, Мэлони предложила запретить властям Соединённых Штатов приобретать товары или услуги у платформ, которые работают в России.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядка 300 из нескольких тысяч иностранных компаний в столице приостановили свою деятельность.

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок. Копия письма на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова есть в распоряжении RT.