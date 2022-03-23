МИД России передал США список выдворяемых американских дипломатов

Российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — сообщило Министерство иностранных дел.

Американской стороне «жёстко заявлено», что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

Он отметил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.