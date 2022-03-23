МИД России передал США список выдворяемых американских дипломатов

Короткая ссылка
Российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
МИД России передал США список выдворяемых американских дипломатов
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных persona non grata, в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — сообщило Министерство иностранных дел.

Американской стороне «жёстко заявлено», что любые враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

Он отметил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить