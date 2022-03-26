Песков напомнил о призывах Байдена бомбить Югославию в 1999 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина, напомнил, что именно Байден призывал провести бомбардировку Югославии.

«Ведь это человек, который в своё время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков также отмечал, что новые оскорбления Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград в 1999 году.