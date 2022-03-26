Песков напомнил о призывах Байдена бомбить Югославию в 1999 году

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина, напомнил, что именно Байден призывал провести бомбардировку Югославии.
Песков напомнил о призывах Байдена бомбить Югославию в 1999 году
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Ведь это человек, который в своё время требовал, выступая по телевидению у себя в стране, бомбить Югославию. Именно бомбить Югославию. Он требовал убивать людей. Поэтому, конечно, из его уст подобное слышать по меньшей мере странно», — заявил Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков также отмечал, что новые оскорбления Байдена в адрес Путина ещё больше сужают окно возможностей для налаживания российско-американских отношений. 

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград в 1999 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить