Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград в 1999 году

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал обвинения президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Может, Байдену напомнить, кто военный преступник», — написал Рогозин в Telegram.

Глава «Роскомоса» также опубликовал видео и прокомментировал его, отметив, что «на этом видео... Байден признаётся, что именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских лётчиков на уничтожение всех мостов на Дунае».

16 марта Джо Байден в беседе с журналистами ответил на вопрос, может ли он назвать Владимира Путина «военным преступником».

Сначала американский лидер сказал «нет», однако позднее вернулся к журналистам и произнёс: «Я считаю, что он военный преступник».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Байдена — это недопустимая и непростительная риторика, особенно от руководителя страны, бомбы которой убили сотни тысяч людей в разных странах мира.