Австрийские евродепутаты напомнили о последствиях отключения России от SWIFT для ЕС

Депутаты Европарламента от Австрии Георг Майер и Харальд Вилимский в обращении к Еврокомиссии напомнили о негативных последствиях отключения России от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT. С документом ознакомился RT.

«Эта мера (отключение от SWIFT. — RT) затрагивает все российские банки, подпавшие под санкции международного сообщества. Однако запрет будет иметь последствия не только для России, но и для рынка Евросоюза», — заявили парламентарии.

Они подчеркнули, что банки ЕС, ведущие бизнес с Россией, могут понести большие убытки. В связи с этим депутаты поинтересовались, как Еврокомиссия намерена компенсировать это негативное воздействие на европейскую экономику.

Политики также спросили, какие меры принимаются для своевременного смягчения последствий, связанных с запретом использования SWIFT в расчётах за поставки энергоносителей, и как планируются поддержать промышленные предприятия, которым может быть нанесён ущерб.

Евросоюз принял решение с 12 марта отключить несколько российских банков от международной платформы в качестве санкционной меры в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса.

Ранее член Европарламента из Чехии Иржи Поспишил выразил обеспокоенность по поводу стратегической торговли между ЕС и Россией в связи с отключением кредитных организаций от SWIFT.