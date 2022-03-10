В Чехии подняли вопрос о последствиях отключения ряда российских банков от SWIFT

Чешский европарламентарий Иржи Поспишил выразил обеспокоенность ситуацией, связанной с отключением некоторых российских банков от системы SWIFT на фоне ситуации с Украиной. С его обращением к Еврокомиссии ознакомился RT.

«Каковы прогнозируемые последствия отключения отдельных банков от SWIFT для стратегической торговли между Евросоюзом и Россией, включая нефтегазовые поставки из России в ЕС? » — среди прочего спросил Поспишил у ЕК.

2 марта Европейский союз объявил о планах отключить семь российских банков от международной системы SWIFT. Как уточнялось, в число кредитных организаций, попавших под европейские ограничения, вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Просмвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Принятое в ЕС решение должно вступить в силу 12 марта.

По мнению экспертов, в результате отключения от SWIFT перечисленные банки не смогут оперативно сообщать своим партнёрам о проведении платежей. По словам специалистов, подобная ситуация может не только затормозить торговлю в России, но и сказаться на всей мировой экономике.

На фоне происходящего в Банке России заявили, что регулятор обладает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и непрерывной работы финсектора.

Система SWIFT была создана в 1973 году. Она сформировала единые стандарты для проведения денежных операций. Ежедневно через сеть проходят платёжные поручения на сумму $6 трлн.