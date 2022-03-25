Медведев: в решении поставлять газ за рубли есть прямая логика

В решении поставлять газ за рубли есть прямая логика, заявил в интервью РИА Новости и RT зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Мне кажется, это очевидная вещь. Нам сказали: «Ребят, корреспондентские позиции вашим коммерческим банкам закрываем, расчёты в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении подсанкционных банков — во всяком случае части из них — использовать нельзя. Ну и чего они хотят?» — сказал Медведев.

Он добавил, что «раз всё остальное схлопнулось, платите рублями».

«Вот пусть изыскивают возможности платить. Но сейчас там идут на эту тему консультации. Как эта схема будет работать, поживем — увидим. Но в ней есть прямая логика», — сказал Медведев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Экономист Михаил Хазин в беседе с Newinform выразил мнение, что поставлять отечественные товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют для России не имеет смысла.