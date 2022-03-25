Глава ЕК фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за российский газ в рублях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не позволит платить за газ российскими рублями. Об этом сообщает Reuters.

«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», — заявила фон дер Ляйен.

Она назвала такой вариант развития событий неприемлемым.

23 марта российский президент Владимир Путин заявил, что оплата поставляемого страной природного газа «в так называемые недружественные страны» будет производиться в рублях.

Президент отметил, что речь идёт об отказе от использования «всех скомпрометировавших себя валют».

Премьер-министр Словении Янез Янша выразил уверенность, что в Европе «не будут платить за российский газ в рублях».