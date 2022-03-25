В МИД России прокомментировали итоги голосования в ООН по проекту резолюции по Украине

Результаты голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по ситуации на Украине демонстрируют циничный подход Запада и желание оказать давление на Россию. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«23 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российскому проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого большинство государств — членов СБ воздержались, тем самым воспрепятствовав его принятию», — заявила Захарова.

По её словам, «исход голосования в Совбезе в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев «на земле», а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию».

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине.

Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.

Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.

Как отмечается, за резолюцию голосовали Россия и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.