В МИД России прокомментировали итоги голосования в ООН по проекту резолюции по Украине
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«23 марта в Совете Безопасности ООН состоялось голосование по российскому проекту резолюции по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого большинство государств — членов СБ воздержались, тем самым воспрепятствовав его принятию», — заявила Захарова.
По её словам, «исход голосования в Совбезе в очередной раз продемонстрировал циничный подход западных коллег, которых заботит не судьба украинцев «на земле», а стремление использовать любой, даже сугубо гуманитарный, повод в целях оказания давления на Россию».
Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию западных стран по гуманитарной ситуации на Украине.
Постпред России Василий Небензя заявил, что принятие резолюции западных стран по Украине в Генассамблее ООН осложнит урегулирование украинского кризиса.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, достигнутому на основе переговоров.
Как отмечается, за резолюцию голосовали Россия и Китай, остальные члены СБ ООН воздержались.