Медведев назвал деструктивным решение Польши о высылке российских дипломатов

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Польши о выдворении из страны 45 российских дипломатов.
Медведев назвал деструктивным решение Польши о высылке российских дипломатов
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«В целом этот курс абсолютно деструктивный», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, «на действия Польши последует симметричная реакция или взаимные решения, которые в таком случае по международному праву принимаются».

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.

В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.

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