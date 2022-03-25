Медведев назвал деструктивным решение Польши о высылке российских дипломатов
- РИА Новости
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«В целом этот курс абсолютно деструктивный», — цитирует РИА Новости Медведева.
По его словам, «на действия Польши последует симметричная реакция или взаимные решения, которые в таком случае по международному праву принимаются».
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.
Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.
По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.
В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.