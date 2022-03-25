Медведев назвал деструктивным решение Польши о высылке российских дипломатов

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Польши о выдворении из страны 45 российских дипломатов.

«В целом этот курс абсолютно деструктивный», — цитирует РИА Новости Медведева.

По его словам, «на действия Польши последует симметричная реакция или взаимные решения, которые в таком случае по международному праву принимаются».

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

Российское внешнеполитическое ведомство пообещало дать соответствующий ответ на действия Польши.

По словам Андреева, действия Варшавы приведут к фактическому обнулению дипломатических отношений.

В российском МИД подчеркнули, что ответ России на высылку дипломатов из Польши будет чувствительным для польской стороны.