В США предложили проводить разделяющую Россию и Китай политику

Американский аналитик Эдвард Чоу во время выступления в комиссии по анализу вопросов экономики и безопасности в американо-китайских отношениях при конгрессе США заявил о необходимости проводить различия между российскими и китайскими «вызовами». С его выводами ознакомился RT.

По мнению Чоу, Россия и Китай представляют собой совершенно разные «вызовы американской мощи».

«При более тонком и продуманном внешнеполитическом подходе США пытались бы подчеркнуть имеющиеся между этими двумя странами различия, вместо того чтобы непреднамеренно толкать их к сближению», — заявил он.

США могут проводить дифференцированную политику, пытаясь разделить эти страны. Причём энергетика — подходящая область, с которой следует начать признавать имеющиеся у них различия, считает аналитик.

Чоу напомнил, что Россия занимает лидирующее положение по совокупному экспорту нефти и газа. На мировом рынке нет поставщика, способного предоставить такие же объёмы топлива. А Китай считается крупнейшим потребителем энергии.

В то же время КНР находится в первых рядах в сфере «глобального энергетического перехода». Страна лидирует в сфере использования возобновляемых источников энергии, производства электрических автомобилей, строительства атомных электростанций.

По словам американского специалиста, интересы Москвы и Пекина в области энергетики совпадают в кратко- и среднесрочной перспективе, однако в долгосрочной могут разойтись.

Так, Китай стремится быть мировым лидером в «постнефтяном» мире, а Россия хочет, чтобы нефтяная эра продлилась как можно дольше. Если мировая экономика действительно выйдет за рамки ископаемого топлива, российская и китайская стороны смогут предложить друг другу гораздо меньше, заключил он.

В феврале министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что Пекин намерен сотрудничать с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.