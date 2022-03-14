Аналитик Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии.
Аналитик Юшков высказался о перспективах сотрудничества России, КНР и Саудовской Аравии
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Kavanagh

«Растущий китайский рынок требует всё больше топлива. При этом саудовская нефть сейчас в больших объёмах пойдёт в США, а значит, для Китая всё большую роль будет играть российская нефть», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в отношениях между Россией, Китаем и Саудовской Аравией всё «безоблачно», это настоящие «три богатыря» на мировой арене.

Юшков прокомментировал в беседе с RT рост цен на газ в Европе выше $3600 за 1 тыс. куб. м.

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