Путин счёл преждевременным отказываться от использования углеводородов

Президент России Владимир Путин считает преждевременным отказываться от использования углеводородов. По его мнению, они сохранят свою актуальность в ближайшие десятилетия.

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. 20, 30, а может, и 50 лет будет активно всё это использоваться», — приводит ТАСС его слова, сказанные на заседании совета по науке и образованию.

В этом контексте Путин обратил внимание на возможности России в газовой сфере.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.