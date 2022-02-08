Путин счёл преждевременным отказываться от использования углеводородов

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Президент России Владимир Путин считает преждевременным отказываться от использования углеводородов. По его мнению, они сохранят свою актуальность в ближайшие десятилетия.
Путин счёл преждевременным отказываться от использования углеводородов
  • AP

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводородов пока рановато. 20, 30, а может, и 50 лет будет активно всё это использоваться», — приводит ТАСС его слова, сказанные на заседании совета по науке и образованию.

В этом контексте Путин обратил внимание на возможности России в газовой сфере.

Ранее глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.

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