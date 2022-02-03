Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в энергетике

Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.

«Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке», — приводит его слова сайт МИД КНР.

Он уточнил, что под этим подразумевается разведка, добыча, перемещение и переработка нефти.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

В декабре сообщалось, что «Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ.