Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в энергетике

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Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Китай готов активно продвигать сотрудничество с Россией по всей производственной цепочке в энергетике.
Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в энергетике
  • AFP

«Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке», — приводит его слова сайт МИД КНР.

Он уточнил, что под этим подразумевается разведка, добыча, перемещение и переработка нефти.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке. 

В декабре сообщалось, что «Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ.

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