Китай готов продвигать сотрудничество с Россией в энергетике
- AFP
«Китайская сторона готова и дальше укреплять взаимосвязанность с российской стороной, активно продвигать сотрудничество в энергетике по всей производственной цепочке», — приводит его слова сайт МИД КНР.
Он уточнил, что под этим подразумевается разведка, добыча, перемещение и переработка нефти.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
В декабре сообщалось, что «Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ.