«Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках гелия с Амурского ГПЗ

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«Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках сжиженного углеводородного газа и гелия с Амурского ГПЗ.
«Газпром» ведёт переговоры с Китаем о поставках гелия с Амурского ГПЗ
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава представительства компании в Пекине Виктор Ковтун.

«Сейчас ведутся активные переговоры по вопросу поставок сжиженных углеводородных газов и гелия с Амурского газоперерабатывающего завода. Китайские партнёры уже выразили заинтересованность в закупках этой продукции», — рассказал Ковтун в интервью корпоративному изданию «Газпрома».

Ранее российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Москва и Пекин проработают долгосрочные контракты на поставку угля Китаю, а также совместное освоение месторождений в России.

В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что поставки газа в Китай растут.

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