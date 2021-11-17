Москва и Пекин проработают долгосрочные контракты на поставку угля в Китай

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Москва и Пекин проработают долгосрочные контракты на поставку угля Китаю, а также совместное освоение месторождений в России. Об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак.
Москва и Пекин проработают долгосрочные контракты на поставку угля в Китай
  • РИА Новости

«Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России, в частности Зашуланского угольного месторождения в Забайкалье», — сказал он на 18-м заседании Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что поставки газа в Китай растут.

Суммарно с начала поставок по 30-летнему контракту они составляют уже более 10 млрд кубометров газа.

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