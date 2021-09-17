Миллер рассказал о поставках газа в Китай

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса, рассказал о поставках газа в Китай.

«Наши поставки в Китай растут, суммарно с начала поставок по 30-летнему контракту составляют уже более 10 млрд кубометров газа. При этом «Газпром» в некоторые дни превышает суточные контрактные обязательства по просьбе наших китайских коллег», — цитирует ТАСС Миллера.

Также Миллер рассказал о запасах газа в России.

1 сентября сообщалось, что поставки газа в Китай по «Силе Сибири» четвёртый раз за год обновили абсолютный рекорд, сообщает «Газпром».