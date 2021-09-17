Миллер рассказал о запасах газа в России

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на 24-м годовом общем собрании Международного делового конгресса, рассказал о запасах газа в России.

Он заявил, что «запасы газа в России, запасы газа «Газпрома» являются самыми крупными в мире».

«И мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших 100 лет», — цитирует ТАСС Миллера.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что запасы газа в европейских подземных хранилищах, по данным на 13 сентября, остаются на минимальном за многие годы уровне, по сравнению с прошлым годом показатели отстают на 22,8 млрд куб. м.