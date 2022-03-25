ЕС заявил о приверженности бесперебойному обеспечению Украины газом и электроэнергией

Евросоюз привержен обеспечению бесперебойного снабжения Украины газом и электроэнергией. Об этом говорится в заявлении Европейского совета.

«Европейский союз привержен обеспечению непрерывных и бесперебойных поставок электроэнергии и газа в Украину», — говорится в документе.

Лидеры стран ЕС также заявили о необходимости обеспечения безопасности украинских ядерных объектов, в том числе при поддержке Международного агентства по атомной энергии.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его возобновляемыми источниками.

Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.