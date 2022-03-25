США и ЕС договорились создать совместную рабочую группу по вопросам энергобезопасности
Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома по итогам переговоров.
«Европейская комиссия и Соединённые Штаты создадут совместную целевую группу для удовлетворения насущных потребностей ЕС в области энергетической безопасности и ускорения перехода к чистой энергетике», — сообщается в документе.
Стороны также подчеркнули приверженность достижению целей Парижского соглашения по климату.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен отказаться от российского газа и углеродного топлива в стратегической перспективе, заменив его возобновляемыми источниками.
Заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович назвал возможным сокращение зависимости ЕС от российского газа.