Трюдо анонсировал новые поставки летального вооружения на Украину

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил о скорых поставках Украине партии дополнительного летального вооружения.

«Мы поставим больше летальных вооружений Украине в ближайшие дни и недели», — приводит ТАСС его заявление, сделанное на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.

Ранее Трюдо заявил, что власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России на фоне ситуации на Украине.

До этого канадские власти ввели санкции в отношении 15 должностных лиц России в связи с событиями на Украине.

В свою очередь, МИД России объявил о введении рестрикций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.