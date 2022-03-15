МИД России объявил о санкциях против премьера Канады Трюдо

МИД России объявил о введении санкций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.

Всего в санкционный список внесены 313 граждан Канады — представители высшего руководства, парламентарии и антироссийские деятели.

В том числе под санкции попали главы МИД и Минобороны этой страны.

Внесённым в перечень лицам запрещается въезд в Россию.

В МИД объяснили, что санкции приняты в ответ на «лихорадочно вводимые официальной Оттавой всё новые санкции».

Ранее сообщалось, что Россия ввела персональные санкции против президента США Джо Байдена, главы Пентагона Ллойда Остина, госсекретаря Энтони Блинкена, директора ЦРУ Уильяма Бёрнса. Всего в стоп-лист России внесены 13 высших должностных лиц США.