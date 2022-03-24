Трюдо: Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации России

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Власти Канады вводят санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России на фоне ситуации на Украине, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
Трюдо: Канада вводит санкции против 160 членов Совета Федерации России
  • AP
  • © Evan Vucci

«Сегодня Канада усиливает давление на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации», — приводит РИА Новости слова Трюдо в ходе пресс-конференции.

По его словам, Канада продолжит совместную с союзниками работу и далее будет поддерживать Украину.

Ранее власти Канады ввели санкции в отношении 15 должностных лиц России в связи с событиями на Украине.

Позднее МИД России объявил о введении рестрикций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.

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