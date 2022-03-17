Канада ввела санкции против 22 представителей оборонного сектора Белоруссии

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МИД Канады ввёл ограничения в отношении 22 представителей оборонного сектора Белоруссии в связи со спецоперацией России на Украине.
Канада ввела санкции против 22 представителей оборонного сектора Белоруссии
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  • © NurPhoto

«Канада... добавила ещё 22 высокопоставленных чиновника Министерства обороны правительства Белоруссии», — сообщается на сайте канадского правительства.

Перечень должностных лиц Белоруссии, попавших под новые санкции, не приводится.

Ранее власти Канады ввели санкции в отношении 15 должностных лиц России в связи с событиями на Украине.

Позднее МИД России объявил о введении рестрикций в отношении премьер-министра Канады Джастина Трюдо и более 300 граждан этой страны.

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