Премьер Бельгии не поддержал полный отказ ЕС от нефти и газа России
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«Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее», — цитирует РИА Новости Де Кро.
По его словам, это имело бы разрушительные последствия для экономики Европы.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.
Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.