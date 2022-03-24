Премьер Бельгии не поддержал полный отказ ЕС от нефти и газа России

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Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что не поддерживает полный отказ Евросоюза от российских нефти и газа.
Премьер Бельгии не поддержал полный отказ ЕС от нефти и газа России
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Мы не воюем сами с собой. Мы не будем принимать меры, которые делают нас слабее», — цитирует РИА Новости Де Кро.

По его словам, это имело бы разрушительные последствия для экономики Европы.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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