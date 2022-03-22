В ЕС заявили, что согласовать санкции против энергосектора России пока не удалось

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Странам ЕС пока не удалось согласовать антироссийские санкции по энергосектору, в частности нефтяной отрасли, заявила финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен.
В ЕС заявили, что согласовать санкции против энергосектора России пока не удалось
  • Gettyimages.ru
  • © Sergey Anisimov /Anadolu Agency

«Мы не договорились по санкциям в энергетике, но они не исключены, мы должны рассматривать возможность таких санкций в энергетике», — цитирует её РИА Новости.

10 марта палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что Будапешт выступает против санкций в отношении российских энергоресурсов.

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

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