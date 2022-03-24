В КНР заявили о вреде огульных санкций для экономики
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По его словам, последствия кризиса на Украине ощущаются по всему миру, который ещё не полностью оправился от пандемии COVID-19.
«Применение огульных санкций ещё больше может подорвать международную торговлю, экономику, цепочки поставок, продовольственное снабжение во всём мире», — цитирует ТАСС постпреда.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты вводят визовые ограничения в отношении представителей КНР, которых считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств».
Пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что санкции против китайских чиновников серьёзно нарушают нормы, регулирующие международные отношения.