Столтенберг сообщил, что останется на посту генсека НАТО ещё на год

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Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека альянса Йенса Столтенберга ещё на год на фоне ситуации на Украине.
Столтенберг сообщил, что останется на посту генсека НАТО ещё на год
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились об усилении восточного крыла альянса.

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