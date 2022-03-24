Столтенберг сообщил, что останется на посту генсека НАТО ещё на год
Лидеры НАТО согласовали продление полномочий генсека альянса Йенса Столтенберга ещё на год на фоне ситуации на Украине.
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«Я рад решению лидеров НАТО продлить срок моих полномочий на посту генерального секретаря до 30 сентября 2023 года», — приводит РИА Новости слова Столтенберга.
Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились об усилении восточного крыла альянса.
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