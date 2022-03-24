Лидеры НАТО договорились об усилении восточного крыла альянса, говорится в итоговом заявлении.

«В ответ на действия России мы задействовали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге... Мы также создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — говорится в сообщении НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.