Лидеры НАТО договорились об усилении восточного крыла альянса

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Лидеры НАТО договорились об усилении восточного крыла альянса, говорится в итоговом заявлении.

«В ответ на действия России мы задействовали планы обороны НАТО, развернули элементы сил реагирования НАТО и разместили 40 тыс. военнослужащих на нашем восточном фланге... Мы также создаём четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии», — говорится в сообщении НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.

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