Столтенберг: в НАТО ответственны за недопущение выхода конфликта за пределы Украины

В НАТО должны гарантировать, что конфликт на Украине не выйдет за пределы страны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, для этих целей альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

5 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения.