Столтенберг: в НАТО ответственны за недопущение выхода конфликта за пределы Украины
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«НАТО несёт ответственность за то, чтобы не произошло дальнейшей эскалации конфликта и его распространения за пределы Украины», — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, для этих целей альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.
5 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения.