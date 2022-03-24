В Венгрии заявили о готовности рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО

Венгрия готова рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО на фоне событий на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Венгерская армия способна защитить Венгрию... Если поступит предложение об усилении восточного и юго-восточного флангов альянса, то Венгрия будет готова его детально обсудить», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.