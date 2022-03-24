В Венгрии заявили о готовности рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО

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Венгрия готова рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО на фоне событий на Украине, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии заявили о готовности рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО
  • AP
  • © Darko Vojinovic

«Венгерская армия способна защитить Венгрию... Если поступит предложение об усилении восточного и юго-восточного флангов альянса, то Венгрия будет готова его детально обсудить», — цитирует его ТАСС.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.

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