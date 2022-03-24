В Венгрии заявили о готовности рассмотреть вопрос об усилении восточного фланга НАТО
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«Венгерская армия способна защитить Венгрию... Если поступит предложение об усилении восточного и юго-восточного флангов альянса, то Венгрия будет готова его детально обсудить», — цитирует его ТАСС.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усилил своё присутствие на востоке: 130 самолётов и более 200 кораблей от Крайнего Севера до Средиземного моря находятся в высокой степени готовности.
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу подготовить доклад об усилении западных рубежей России в ответ на действия НАТО.