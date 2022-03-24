В Госдепе подтвердили получение списка выдворяемых из России американских дипломатов

В Госдепе подтвердили, что США получили от России список объявленных персонами нон-грата американских дипломатов, подчеркнув, что нормальное функционирование дипмиссий двух стран сейчас «важно как никогда».

«Мы готовы подтвердить, что 23 марта наше посольство получило от МИД России список дипломатов, объявленных персонами нон-грата», — проводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, это последний из числа непродуктивных и не способствующих развитию двухсторонних отношений России и США шаг.

В Госдепе подчеркнули, что сейчас «как никогда важно, чтобы наши страны располагали необходимым дипломатическим персоналом для облегчения контактов между правительствами наших стран».

23 марта сообщалось, что российский МИД передал американскому дипломату ноту со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков призвал США остановиться в эскалации отношений с Россией — по мнению дипломата, их нормализация возможна при условии, если Вашингтон окажет положительное влияние на Киев.

Он отметил, что отношения между Россией и США находятся на грани разрыва по вине Вашингтона.