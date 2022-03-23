Посол России не исключил планов Польши покупать российский газ через «перепродавателей»

Польша объявила о намерении полностью отказаться от российского газа, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. Он выразил мнение, что в качестве альтернативы польская сторона может «покупать у Германии тот же самый российский газ».

Об этом дипломат сообщил в эфире «России 1».

Андреев отметил, что Польша давно объявила своей целью полностью отказаться от использования российского газа, а в конце 2022 года истекает контракт на поставку российского газа в Польшу.

«Продлевать они его не намерены. Но подразумевалось, что они будут покупать газ на споте так называемом, но в последнее время они говорят, что собираются и вовсе обойтись без российского газа. Насколько это реально — видимо, будут покупать у Германии тот же самый российский газ, но очищенный через германских «перепродавателей», — цитирует посла РИА Новости.

18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики». По его словам, речь идёт в том числе об отказе от российских энергоносителей.

Кроме того, Моравецкий предложил Европейскому союзу полностью прекратить торговлю с Россией, введя «торговую блокаду».

Как отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии «бездарных политиков и их кукловодов из-за океана» с «явными признаками старческого маразма».