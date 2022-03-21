Медведев: интересы поляков стали жертвой русофобии политиков с признаками старческого маразма

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Интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии «бездарных политиков и их кукловодов из-за океана» с «явными признаками старческого маразма», заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев: интересы поляков стали жертвой русофобии политиков с признаками старческого маразма
  • РИА Новости

По его словам, решение «отказаться от закупок российского газа, нефти и угля», а также противодействие «Северному потоку — 2» уже нанесли экономике этой страны серьёзный ущерб.

«Теперь он только усугубится. То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом «дерусификации», — отметил Медведев в Telegram.

Экс-президент добавил, что экономическое сотрудничество с Россией «полякам выгодно», а человеческие связи — незаменимы.

«Культурный и научный обмен между родинами Пушкина и Мицкевича, Чайковского и Шопена, Ломоносова и Коперника — жизненно важен. И скорее всего, тогда и сделают правильный выбор — сами, без подсказок и нажима со стороны страдающих деменцией заокеанских элит», — подытожил он.

18 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о программе «дерусификации экономики».

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