Глава делегации России в Вене: европейцы пытаются заглушить тему биолабораторий на Украине

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Европейцы пытаются заглушить тему биолабораторий на Украине, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Глава делегации России в Вене: европейцы пытаются заглушить тему биолабораторий на Украине
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Денис Асланов

«Тему эту всячески стараются заглушить. Нас прерывают, не дают говорить, говорят: это фейк, и не место на форуме для распространения такой дезинформации. То есть желания что-либо обсуждать ни у европейцев, ни у кого я не заметил», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит РИА Новости.

Россия потребует рассмотреть вопрос о биологических лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия после того, как 10 марта Минобороны объявило о получении сведений, подтверждающих ведущую роль Пентагона в финансировании и проведении военно-биологических исследований на Украине.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Соединённые Штаты отказываются допустить международную проверку курируемых ими биолабораторий во всём мире, в том числе на Украине, а значит, им есть что скрывать.

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