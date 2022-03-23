В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был с «бомбой и детонатором»

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Предварительная баллистическая экспертиза подтвердила наличие авиабомбы и детонатора на упавшем 11 марта в Загребе БПЛА, заявила окружная прокуратура столицы Хорватии.
В Хорватии заявили, что упавший в Загребе БПЛА был с «бомбой и детонатором»
  • © AP Photo / Darko Bandic

«Баллистическая экспертиза металлических фрагментов подтвердила, что речь идёт об авиабомбе с детонатором», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что оснований для вынесения окончательных выводов пока нет.

Ранее Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего в Загребе беспилотника предстоит выяснить. Как отметил президент Миланович, беспилотник был запущен с Украины.

Авиабомба, которую нёс БПЛА, содержала 40 кг взрывчатки, сообщили в хорватском Минобороны.

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