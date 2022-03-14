Президент Хорватии Миланович потребовал усилить ПВО страны после падения БПЛА в Загребе

Президент Хорватии Зоран Миланович потребовал срочно выделить средства для усиления систем ПВО страны в связи с падением беспилотника в Загребе. Он подчеркнул, что при этом речь идёт не о комплексах Patriot.

«Мы — член НАТО, серьёзный и лояльный, но в итоге о собственной безопасности заботимся сами. Поэтому ожидаю, что срочно будут найдены средства, которые намного меньше выделенных ранее на военные самолёты, чтобы эти структуры были укреплены средствами и оружием… Это важно для нацбезопасности Хорватии — приобрести соответствующие системы ПВО», — заявил он журналистам.

Журналисты спросили Милановича, идёт ли речь о системах Patriot.

«Какие Patriot? Разве на нас «Хезболла» нападает каждый день, как на Израиль?! Давайте тогда купим ещё 50 самолётов, пусть будет… Хорватии нужны подходящие системы ПВО, это она может себе позволить», — цитирует президента РИА Новости.

Ранее Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего в Загребе беспилотника предстоит выяснить. Как отметил президент Миланович, беспилотник был запущен с Украины.

Авиабомба, которую нёс БПЛА, содержала 40 кг взрывчатки, сообщили в хорватском Минобороны.