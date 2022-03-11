Генштаб Хорватии: принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили

Принадлежность упавшего в Хорватии БПЛА и место запуска пока не установлены, заявил начальник Генштаба страны Роберт Хрань.

«Мы не можем в данный момент сказать, чей это летательный аппарат, это относительно старые аппараты, использовались в СССР. Без детального анализа не могу сказать, прилетел ли он с Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Как пишет index.hr, хорватская аэронавигационная служба заявила, что беспилотник не имел транспондера, поэтому радары, используемые для наблюдения за самолётами, не смогли его засечь.