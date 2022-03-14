Советник главы Минобороны Хорватии: авиабомба упавшего БПЛА содержала 40 кг взрывчатки

Авиабомба, которую нёс упавший в Хорватии БПЛА советского производства, содержала 40 кг взрывчатки, сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович.

«Вчера мы выкопали летательный аппарат и получили новую информацию», — приводит его слова index.hr.

Живанович отметил, что найдены фрагменты авиабомбы весом 120 кг. По его словам, 40 кг из них приходилось на взрывчатку.

Отмечается, что бомба взорвалась, когда дрон вошёл в землю при падении.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с падением беспилотника военного типа в Загребе 11 марта заявил о необходимости усиления обмена информацией между странами — членами ЕС и НАТО.