Советник главы Минобороны Хорватии: авиабомба упавшего БПЛА содержала 40 кг взрывчатки

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Авиабомба, которую нёс упавший в Хорватии БПЛА советского производства, содержала 40 кг взрывчатки, сообщил советник министра обороны страны генерал Желько Живанович.
Советник главы Минобороны Хорватии: авиабомба упавшего БПЛА содержала 40 кг взрывчатки
  • © AP Photo / Darko Bandic

«Вчера мы выкопали летательный аппарат и получили новую информацию», — приводит его слова index.hr.

Живанович отметил, что найдены фрагменты авиабомбы весом 120 кг. По его словам, 40 кг из них приходилось на взрывчатку.

Отмечается, что бомба взорвалась, когда дрон вошёл в землю при падении.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с падением беспилотника военного типа в Загребе 11 марта заявил о необходимости усиления обмена информацией между странами — членами ЕС и НАТО.

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