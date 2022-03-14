В Хорватии отметили необходимость усиления обмена данными внутри ЕС после инцидента с БПЛА

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в связи с падением беспилотника военного типа в Загребе 11 марта заявил о необходимости усиления обмена информацией между странами — членами ЕС и НАТО.

«В ходе разговора (глава дипломатии ЕС. — RT) Жозеп Боррель выразил обеспокоенность по поводу падения военного беспилотника. Приоритет заключается в усилении обмена информацией между членами Европейского союза и НАТО для предотвращения (аналогичных) инцидентов», — написал Пленкович в Twitter.

U 📞 razgovoru @JosepBorrellF izrazio je zabrinutost zbog pada vojne letjelice. Prioritet je pojačati razmjenu informacija među članicama 🇪🇺 i @NATO za sprječavanje incidenata. Uoči njegovog posjeta BiH, založio sam se za dodatne napore oko postizanja dogovora o izbornom zakonu. — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) March 13, 2022

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили. Вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил, что беспилотник был запущен с Украины.

Позднее румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.

Пленкович заявил, что падение беспилотника военного типа в Загребе стало ясной угрозой для всех стран — членов НАТО.