Минобороны Румынии подтвердило факт попадания в страну беспилотника со стороны Украины

Румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.

«Система наблюдения за воздушным пространством Румынии зафиксировала в четверг, 10 марта... беспилотный летательный аппарат, который находился в национальном воздушном пространстве в течение очень короткого периода времени, менее трёх минут», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что беспилотник вошёл в воздушное пространство Румынии со стороны Украины и покинул воздушное пространство страны, взяв курс на Венгрию.

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины.

В посольстве России в Загребе заявили, что беспилотник не является российским.