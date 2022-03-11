Минобороны Румынии подтвердило факт попадания в страну беспилотника со стороны Украины

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Румынское Министерство обороны подтвердило, что беспилотный летательный аппарат со стороны Украины попал в воздушное пространство страны в ночь на 11 марта.
Минобороны Румынии подтвердило факт попадания в страну беспилотника со стороны Украины
  • AP

«Система наблюдения за воздушным пространством Румынии зафиксировала в четверг, 10 марта... беспилотный летательный аппарат, который находился в национальном воздушном пространстве в течение очень короткого периода времени, менее трёх минут», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Уточняется, что беспилотник вошёл в воздушное пространство Румынии со стороны Украины и покинул воздушное пространство страны, взяв курс на Венгрию.

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что упавший в Загребе беспилотник был запущен с Украины.

В посольстве России в Загребе заявили, что беспилотник не является российским.

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