Посольство России: упавший в Хорватии беспилотник не является российским

В посольстве России в Загребе заявили, что упавший в ночь на 11 марта в Хорватии беспилотник не является российским.

«Подобных летающих объектов нет на вооружении ВС России с распада СССР. Можем добавить, что, к счастью, обошлось без пострадавших», — заявили в посольстве агентству РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.

Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили, вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил беспилотник был запущен с Украины.