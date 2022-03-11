Посольство России: упавший в Хорватии беспилотник не является российским
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«Подобных летающих объектов нет на вооружении ВС России с распада СССР. Можем добавить, что, к счастью, обошлось без пострадавших», — заявили в посольстве агентству РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что в Загребе разбился беспилотник военного типа.
Генштаб Хорватии заявил, что принадлежность упавшего БПЛА и место запуска ещё не установили, вместе с тем президент страны Зоран Миланович на пресс-конференции заявил беспилотник был запущен с Украины.